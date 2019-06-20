Пожилая женщина в Бийске стала жертвой мошенницы, которая во время ритуала по "снятию порчи" подменила деньги потерпевшей на туалетную бумагу.
Как сообщили в краевом главке МВД, в полицию обратилась 71-летняя горожанка, лишившаяся более 200 тысяч рублей.
По словам пенсионерки, в обеденное время в дверях ее дома раздался звонок. Незнакомка представилась Тамарой и предложила свою помощь по снятию порчи, которая якобы имеется у хозяйки.
"Бийчанка поверила убедительным словам нежданной гостьи, даже не усомнившись в том, что ее могут обмануть. Незнакомка сообщила, что негативная энергия кроется в сбережениях. Для проведения якобы исцеляющего ритуала пожилая женщина передала гостье 210 тысяч рублей. Та положила деньги в полотенце и начала производить руками манипуляции. Затем отдала сверток хозяйке, попросила положить его в шкаф и не трогать. Через некоторое время бийчанка решила проверить содержимое полотенца, а вместо денежных средств обнаружила там туалетную бумагу", – добавляют правоохранители.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В связи с совершением преступления разыскивается женщина: на вид 40-50 лет, среднего роста, худощавого телосложения. Была одета в платок, цветную кофту и черные туфли.
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