Почти три десятилетия прошло с тех пор, как советский гражданин перестал быть советским, свободно перешагнул рухнувший "железный занавес" и с помощью массово открывавшихся в 90-е годы ресторанов, кафе и закусочных узнал, что такое пицца, суши и хот-дог.

Очевидно этого времени оказалось достаточно, чтобы многие из нас подустали от пафосных и дорогих мест, чаще стали ностальгировать по прошлому, простому и "домашнему" меню, быстрому и понятному формату самообслуживания и, главное, доступным ценам. Так, столовые с вековой историей, густым борщом со сметаной, котлетами "по-киевски" и только что сваренным компотом снова оказались в тренде.

Для справки: в 1917 году именно советской властью была учреждена уникальная система общественного питания, не имеющая аналогов в иных странах.

Волна популярности российского общепита дошла и до нас. Торжественное открытие столовой нового поколения "БУЛЬОН" состоялось 3 июня 2019 года по адресу ул. Власихинская,148а. Аналогов нет, потому как это единственная столовая в нашем городе, работающая в круглосуточном режиме.

Уникальна столовая "БУЛЬОН" и потому, как смело ломает стереотипы и все наши представления о "типичных" столовых из прошлого (небольшие душные помещения, пластмассовые подносы, старая посуда со сколами, кривые алюминиевые ложки и вечно недовольные повара и кассирши и т.п.). Столовую "Бульон" от "общепита СССР" концептуально отличает пространство помещения, уютный интерьер в спокойных светлых тонах, грамотно подобранный декор, вентиляция, современно оборудованная кухня и система самообслуживания, красивая посуда, приветливый персонал и, конечно же, разнообразие наивкуснейшей домашней еды по демократичным ценам (к слову, цена комплексного обеда от 222 р.). Есть и собственная зона натурального ароматного кофе, который можно всегда взять с собой.

Название тоже выбрано не случайно. Почему "БУЛЬОН"? Да потому что бульоны своими питательными экстрактами очень полезны для пищеварения и являются незаменимой основой множества блюд домашней кухни. Бульоны нужны и полезны абсолютно всем.

Домашняя еда – сколько в этом словосочетании вкуса, заботы и любви. Наваристые каши и супчики, душистые сырники и блинчики, нежнейшее пюре с котлетками и подливой, а может, рулет из скумбрии с овощами или булгур с алтайскими белыми грибами и зеленым маслом? Разыгрался аппетит? А ведь это далеко не все меню, что предлагает столовая "БУЛЬОН". Выбор блюд, среди которых каждый из нас найдет свое любимое, действительно богат и разнообразен. Кстати, еду можно брать с собой.

Хочется отметить, что формат круглосуточной столовой позволяет не только заряжать себя вкусным и полезным завтраком на весь рабочий день или с большим удовольствием пообедать с коллегами, но и душевно провести вечер за ужином всей семьей, когда совершенно нет времени готовить его дома. Открыты двери "БУЛЬОНА" и для ночных посетителей – после танцев или вечерней смены самое время подкрепиться свежим и горячим, чтобы спалось крепко и сладко.

Берегите свое здоровье и забудьте о перекусах на бегу. "БУЛЬОН" – это залог хорошего самочувствия и отличного настроения.