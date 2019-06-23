Автомобили получают серьезные повреждения / Фото: vk.com/avarcomdtp
Авария произошла на пересечении переулка Коммунаров и улицы Революции в Бийске 22 июня.
Видеозапись и фотографии происшествия опубликованы в группе городского аварийного комиссариата в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видео видно, как набравшая скорость грузовая "Газель" таранит пытавшегося проскочить на запрещающий сигнал светофора водителя белой иномарки.
В результате автомобили получают серьезные повреждения. Никто не погиб.
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