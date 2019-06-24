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Слепаков объяснил "тупым" скандальную шутку о зарплате врачей

, ИА "Амител"
"Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное", – написал юморист
'А, говорят, у нас врачам мало платят', – пошутил ранее Слепаков / Фото: instagram.com/slepakovsemyon/

"А, говорят, у нас врачам мало платят", – пошутил ранее Слепаков / Фото: instagram.com/slepakovsemyon/

Юморист Семен Слепаков подвергся жесткой критике в своем Instagram за остросоциальную шутку о зарплатах врачей, опубликовал фотографию, на которой он стоит на фоне дорогого внедорожника, одетый в белый костюм врача, пишет "Газета.ru".

"А, говорят, у нас врачам мало платят", – пошутил Слепаков.

В комментариях под этой записью появилось огромное количество сообщений с критикой Слепакова с жалобами на маленькую зарплату медицинских работников.

"Первый раз не смешно. Наверное, потому что я врач. Работаю в трех больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более-менее нормальной жизни. Недавно нам увеличили зарплату, но по итогу денег заплатили меньше", – пожаловался один из подписчиков.

После Слепаков опубликовал новый пост с ответом на критику. Он назвал не понявших шутку людей "тупыми" и посоветовал им научиться распознавать сарказм.

"Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм. Если вы серьезно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы. И врачи тут не помогут, потому что это не лечится", – написал Слепаков.

"Кстати, не думаю, что, увидев мой предыдущий пост, они (врачи) сильно оскорбились. У большинства представителей этой профессии с юмором все в порядке", – отметил Слепаков.

"И еще: те, кто хоть немного знаком с моим творчеством, примерно представляют мое мнение по вопросам социальной политики. А те, кто не знаком, ознакомьтесь и остыньте", – добавил юморист.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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