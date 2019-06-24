Гражданин Таджикистана в Алтайском крае предстанет перед судом по обвинению в надругательстве над дочерью своей сожительницы.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего иностранца, проживающего в Новоалтайске.
Ему инкриминируют совершение насильственных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и с угрозой его применения.
"По данным следствия, в марте 2019 года обвиняемый несколько раз совершал сексуальное насилие в отношении 13-летней дочери своей сожительницы, угрожая физической расправой в случае, если девочка кому-нибудь расскажет о произошедшем. Следствием доказана причастность мужчины к четырем фактам насильственных действий сексуального характера", — говорится в сообщении ведомства.
В ходе предварительного следствия мужчина вину признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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