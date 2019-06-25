Жительница Рубцовска подозревается в мошенничестве, жертвой которого стал москвич, приехавший ради нее в Бийск.
Как сообщили в краевом главке МВД, в начале апреля этого года житель Москвы во время компьютерной сетевой игры в интернете познакомился с девушкой. Молодые люди начали общаться, созваниваться и вести переписку в телефонном приложении. Новая знакомая рассказала, что живет в Бийске, что у нее есть ребенок, и они нуждаются в материальной поддержке.
"Молодой человек откликнулся на просьбу и выслал ей немного денег. Вскоре пошел в отпуск и предложил девушке встретиться. Житель столицы попросил снять ему жилье в Бийске и отправил ей на банковскую карту 7000 рублей за аренду квартиры. Когда приехал, оказалось, что никто его там не ждет, а телефон подруги оказался недоступен", – добавляют в полиции.
Поняв, что он стал жертвой обмана, мужчина обратился к правоохранителям. В итоге полицейские установили, что выдававшая себя за бийчанку девушка оказалась жительницей Рубцовска 1983 года рождения.
В данный момент она дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии