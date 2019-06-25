Кружащий над Москвой SSJ100 напугал москвичей

Вылетевший из Шереметьево рейс Москва — Ярославль уже долгое время кружит над Москвой, пишет РБК со ссылкой на данные Flightradar.
По данным сервиса, рейс SSJ100 "Аэрофлота" 7608 вылетел в 11:12 мск.
В пресс-службе Шереметьево посоветовали обратиться за подробностями в авиакомпанию. В "Аэрофлоте" сообщили, что рейс выполняется без пассажиров.
"Стандартный тренировочный процесс", — подчеркнули в компании.
В Шереметьево 5 мая в результате ударе при посадке SSJ 100 произошло возгорание. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 пассажиров и членов экипажа. Самолет "Аэрофлота", вылетевший в Мурманск, через несколько минут вернулся в аэропорт. Согласно данным экспертов, командир корабля оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы.
Комментарии