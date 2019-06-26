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Минприроды: замечания Рослесхоза по рубкам в алтайских лесах вызывают недоумение

, ИА "Амител", Анна Маковеева
В министерстве объяснили свое видение незаконных рубок, причинивших ущерб в размере 200 млн рублей
В 2018 году незаконно вырубили 10 тысяч кубометров древесины / Фото: c.pxhere.com

В 2018 году незаконно вырубили 10 тысяч кубометров древесины / Фото: c.pxhere.com

Минприроды Алтайского края готовит акт разногласий по результатам плановой проверки Рослесхоза, выявившей серьезные нарушения на сумму 200 млн рублей. Пока все работы приостановлены, сообщил на брифинге 26 июня заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Владимир Черных.

"Плановая проверка Рослесхоза прошла в середине мая, акт проверки мы получили только на прошлой неделе. К сожалению, многие пункты этого акта вызвали недоумение, и сегодня мы готовим акт разногласий. Из 69 замечаний, которые отражены в заключении, по 40 готовим свои возражения. Мы в пятницу отправляем в Рослесхоз наши возражения и ждем реакции, – сказал Владимир Черных. – Придет предписание по устранению недостатков – будем их устранять. На сегодня все работы остановлены по управлению, пока мы не установим истину. Мы приостановили рубки обновления, ждем разъяснений Рослесхоза".

Он предположил, что члены комиссии, которые проводили проверку, руководствовались другими нормативными актами, поэтому включили законные рубки в список нарушений: "Я не могу сказать, с чем это связано. Я не берусь комментировать компетенцию членов комиссии, их предвзятое отношение. Но дело в том, что в этой комиссии были представители других регионов, даже другого округа. Из Сибирского федерального округа здесь никого не было. Наверное, сыграло свою роль то, что они применили свое видение, свою нормативную базу, которая есть в их регионах. Наверное, этот взгляд повлиял на написание данного акта".

10 тысяч незаконных рубок

По словам начальника управления лесами, большинство замечаний, с которыми не согласны в Алтайском крае, касается так называемых рубок обновления в Западно-Сибирском лесорастительном районе.

"Их применяем не только мы, но и Новосибирск, Кемерово, Омск, Горно-Алтайск – вся Сибирь. У нас есть все необходимые документы, которые подтверждают законность рубок. Есть Лесной план, есть протокол защиты Лесного плана, где эти рубки включены в объеме 163 га ежегодно, есть альбом защиты бюджетных проектировок на 2019 год. Эти рубки защищены и подписаны руководителем Рослесхоза. Есть разъяснение Минприроды по этому вопросу", – сказал Владимир Черных.

Он пояснил, что рубки обновления применялись в Алтайском крае с середины 90-х до середины 2000-х годов. С введением Лесного кодекса их запретили, вернув в Правила рубок лишь в 2017 году.

"Поскольку рубки новые, мы обратились за разъяснением по их применению в Министерство природных ресурсов, которое издало этот акт. У нас есть письмо от Минприроды, в котором говорится: "Да, вы их можете применять, руководствуясь такими-то и такими-то пунктами". И мы их естественно начали применять. Рубки придуманы и назначены не нами. Их назначают лесоустроители – "Рослесинфорг" новосибирский, который проводил лесоустройство. Я не могу понять, почему нам включили их в недостаток, недоработку и насчитали порядка 10 тысяч рубок незаконных и ущерб под 200 млн. Кроме как недоумение, это ничего не вызывает", – сказал Владимир Черных.

По его словам, рубки обновления хороши тем, что позволяют сформировать в лесу к моменту главной рубки спелых насаждений второй ярус жизнеспособных деревьев. "То есть когда мы подошли к моменту рубки главного пользования, у нас уже есть смена поколений", – сказал он.

Нет интереса занижать

Второе замечание, с которым не согласны в управлении лесами, – занижение площади лесных пожаров. "Нам нет никакого интереса занижать, – объяснил Владимир Черных. – Нас за большие площади пожара никто не ругает, никто не спрашивает, премиальных не лишает. Наоборот, если бы приписали, было бы понятно, потому что возмещение затрат на тушение идет из федерального бюджета. Есть установленный норматив на гектар, и арендатору сегодня выгоднее приписать площадь, чтобы получить эти деньги, но никак не занизить. Наш десяток-другой гектар, даже пускай сотня, на фоне пожаров-тысячников, которые полыхают по России, по Сибирскому федеральному округу… Ну, нам что это, престиж что ли?".

По остальным замечаниям Рослесхоза Минприроды края инициировало служебные проверки. Они пройдут в Чарышском, Алтайском, Озерском и Залесовском лесничестве. Прозрачность проверок обеспечивают созданные комиссии, в которые вошли депутаты, главы поселковых советов, представители МЧС, МВД, экологи.

Напомним, по результатам проверки Рослесхоза, в Алтайском крае было выявлено 10 тысяч незаконных рубок в 2018 году и 5 тысяч – в 2019-м. Ущерб составил порядка 200 млн рублей. Также данные Рослесхоза о площади лесных пожаров разошлись с цифрами в отчете Минприроды Алтайского края.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Комментарии

26.06.2019 14:00
Ируся

Руки прочь от Алтайских лесов!

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