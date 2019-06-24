Минприроды Алтайского края прокомментировало проверку Рослесхоза

Минприроды Алтайского края получен акт плановой проверки Рослесхоза, в котором основные замечания связаны с необоснованными рубками и недостоверными сведениями о лесных пожарах, сообщили ИА "Амител" в ведомстве.
В министерстве не согласны с обоснованностью значительной части нарушений, поэтому готовится акт разногласий.
Отмечается, что все объемы и виды заготовки древесины согласованы с Рослесхозом и ведутся на основании Лесного плана Алтайского края, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов. Все разрешительные документы размещены на официальном сайте ведомства в свободном доступе.
Что касается претензий по поводу занижения количества лесных пожаров, то, как отмечается, в процессе тушения непосредственное участие принимают арендаторы. Понесенные затраты им возмещает государство.
"Самому арендатору скорее выгодно "приписать" площадь, чтобы получить большую компенсацию, чем утаить реальную цифру. Каждый гектар, потушенный арендатором, и целевое использование фонда компенсаций за тушение пожаров находится на контроле Минприроды Алтайского края", – подчеркнули в министерстве.
По остальным предписанным нарушениям Минприроды края инициированы служебные проверки. В списке Чарышское, Алтайское, Озерское и Залесовское лесничества.
Прозрачность проверок обеспечивают созданные комиссии с привлечением общественности, органов власти, сотрудников МЧС, депутатов, экологов, заявили в Минприроды региона.
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