Производство остановлено на Рубцовском хлебокомбинате с 26 июня, сообщает сайт "вРубцовске.ру" со ссылкой на собственные источники.
Также отмечается, что по имеющимся данным, цеха предприятия остановлены на неопределенный срок. При этом издание утверждает, что на комбинате ситуацию комментировать не стали.
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Ранее неоднократно сообщалось, что проблемы у предприятия начались уже давно, а в начале года оно оказалось на грани закрытия.
Отметим, что на хлебокомбинате трудится порядка 300 человек. Как сложится их судьба – неизвестно.
Комментарии
А пофиг всем, как сложится судьба 300 человек ( да еще и их семей),лишь чиновникам было хорошо! Потом отчитаются о "росте" производства и делов-то!!!!