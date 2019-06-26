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СМИ: хлебокомбинат в Рубцовске остановил производство

, ИА "Амител"
Источники утверждают, что цеха предприятия остановлены на неопределенный срок
Фото: bac-forum.ru

Фото: bac-forum.ru

Производство остановлено на Рубцовском хлебокомбинате с 26 июня, сообщает сайт "вРубцовске.ру" со ссылкой на собственные источники.

Также отмечается, что по имеющимся данным, цеха предприятия остановлены на неопределенный срок. При этом издание утверждает, что на комбинате ситуацию комментировать не стали.

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Ранее неоднократно сообщалось, что проблемы у предприятия начались уже давно, а в начале года оно оказалось на грани закрытия.

Отметим, что на хлебокомбинате трудится порядка 300 человек. Как сложится их судьба – неизвестно.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Комментарии

26.06.2019 13:09
gorca

А пофиг всем, как сложится судьба 300 человек ( да еще и их семей),лишь чиновникам было хорошо! Потом отчитаются о "росте" производства и делов-то!!!!

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