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Скончался последний из жителей Алтая, принявших бой на границе 22 июня 1941 года

, ИА "Амител"
Ветеран умер на 102-м году жизни
Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Ветеран-пограничник Иван Андреевич Ромашов скончался в Алтайском крае 26 июня на 102-м году жизни, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

В ведомстве подчеркивают, что Иван Андреевич являлся последним из жителей Алтайского края, принявших 22 июня 1941 года первый бой на границе.

Он родился 26 января 1918 года в селе Шелаболиха в многодетной крестьянской семье. В сентябре 1938 года Иван Ромашов был призван в 7-й кавалерийский полк НКВД, дислоцирующийся в Иркутске, который в 1939 году направили в Монголию. Здесь, на реке Халхин-Гол, молодой пограничник впервые принял участие в боевых действиях военного конфликта с милитаристской Японией.

30 ноября 1939 года началась война между Финляндией и СССР. В это время Иван Ромашов и другие бойцы его отряда противостояли диверсионным группам, проникшим в тылы наших войск через Норвегию. Тогда же пограничник получил свое первое ранение. После Финской войны отряд преобразован в 100-й пограничный отряд Мурманского пограничного военного округа. Иван Андреевич служил на 6-й заставе пулеметчиком и охранял границу от первого пограничного знака СССР.

Осенью 1941 года Иван Андреевич должен был демобилизоваться, но 22 июня началась война. За время Великой Отечественной войны Иван Ромашов обеспечил прорыв пограничной заставы из окружения, а также неоднократно в составе боевых подразделений принимал участие в захвате у противника стратегических позиций, одна из которых – высота на хребте Мустатунтури.

В этом бою воины-пограничники ценой невероятных усилий выполнили задание, а Иван Ромашов водрузил на вершине красный флаг. В ходе боя за высоту наш земляк получил тяжелые ранения. После длительного лечения в госпиталях был комиссован.

С 1943 года до выхода на пенсию Иван Андреевич работал учителем в Шелаболихинской сельской школе. Он является автором нескольких романов, среди которых "Степка" и "Хуторская безотцовщина", писал стихи.

За проявленные мужество и героизм, а также за выдающиеся заслуги в трудовой деятельности Ромашов Иван Андреевич был награжден одной из высших наград Советского Союза – орденом Ленина. Также среди наград ветерана имеется орден Боевого Красного Знамени, медаль "За боевые заслуги" и другие награды.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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