Руководитель Рослесхоза Иван Валентик, также занимающий должность замминистра природных ресурсов и экологии, написал заявление об увольнении на имя премьера Дмитрия Медведева, передает ТАСС.
"Да, такое заявление есть. Я подтверждаю", – сообщил Валентик.
Иван Валентик возглавил Рослесхоз в 2014 году, в этом же году его назначили заместителем главы Минприроды. До этого он занимал различные должности в Минсельхозе и Росприроднадзоре.
В январе 2019 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Валентика из-за ситуации с незаконной заготовкой древесины. Она отметила, что за восемь лет ничего не мешало Рослесхозу внести соответствующие поправки в Лесной кодекс и остановить незаконную вырубку. В апреле Валентик анонсировал предстоящие изменения в лесной отрасли.
Ситуация с масштабными нелегальными вырубками и лесными пожарами неоднократно становилась предметом критики работы ведомства.
Кто станет преемником руководителя Рослесхоза, не сообщается.
Ранее в Минприроды Алтайского края заявили, что готовится акт разногласий по результатам плановой проверки Рослесхоза, выявившей серьезные нарушения на сумму 200 млн рублей.
Комментарии
Блин, сперва подумал, что он попросил Медведева в отставку! Экая была бы дерзость!
пока об отставке не попросил, я и не знал, кто у нас министр. Решение верное,но кто придет на смену?