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Виктор Томенко рассказал о победах и достижениях алтайских студенческих отрядов

, ИА "Амител"
"Победы наших студотрядов - это гордость всего Алтайского края", - подчеркнул Томенко

Томенко отметил, что стройотрядовское движение играло важнейшую роль в стране / Фото: altairegion22.ru

В Барнауле в субботу, 29 июня, в честь 55-летия студенческих отрядов Алтайского края и 60-летия движения в России был открыт памятный знак, посвященный краевому студотряду "Алтай", сообщается на официальном сайте региона.

Скульптура установлена на месте, где ранее лежала капсула с письмом комсомольцев грядущему поколению, которая была заложена в 1968 году. Ее извлекли спустя 50 лет. Ежегодно Алтайский край направляет на различные работы свыше 200 тысяч студентов. Они принимали участие в таких масштабных всесоюзных проектах как БАМ, ВАЗ, КАМАЗ, Саяно-Шушенская ГЭС и Московский метрополитен.

Губернатор региона Виктор Томенко на мероприятии заявил, что стройотрядовское движение играло "важнейшую роль во многие исторические периоды развития нашей страны".

"Очень важно, что все поколения движения сегодня объединены. В одном строю и ветераны, наши первопроходцы, кто создавал это студенческое движение у нас на Алтае. И те, кто в разные годы принимал активное участие зарождении традиции, норм и устоев. И те, кто сегодня представляет наше студотрядовское движение. А вам, дорогие ребята, всем, кто продолжает славные традиции нашего дружного, сплоченного движения, желаю успехов и развития, множества интересных и радостных открытий на своем жизненном пути", — сказал Томенко.

"Мы с вами прекрасно знаем про выдающиеся успехи нашего краевого студенческого отряда "Алтай", победы на всесоюзных и всероссийский соревнованиях, про знамена Лучшего регионального отделения страны. Победы и достижения наших студотрядов — это гордость не только студенчества, но и всего Алтайского края", — добавил губернатор.

Ответное слово от молодого поколения было предоставлено командиру краевого круглогодичного педагогического отряда Алтая "Ювента" Варваре Эрмиш.

"Сегодняшний день максимально важен для нас, как бойцов движения Российских студенческих отрядов. Этот праздник является символом благодарности, памяти и единения. Мы — бойцы отрядов 21 века — чтим память полувековой истории развития студенческих отрядов Алтайского края и благодарим тех, кто своими руками создавал эту историю. Дорогие ветераны, большое спасибо за те традиции, которые вы создавали, приумножали и пронесли через годы, за то, что у нас сегодня есть. Мы, бойцы краевого студенческого отряда "Алтай", сегодня заявляем о том, что готовы прославлять Алтайский край и приумножать лучшее движение России", — заявила Эрмиш.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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