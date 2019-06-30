По информации регионального Гидрометцентра, в понедельник, 1 июля, в Алтайском крае прогнозируется пасмурная погода.
На востоке и предгорьях пройдут дожди и грозы, утром осядет туман. Также усилится ветер – временами его порывы будут достигать до 14 м/с.
Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +19°C до +24°C, ночью – от +6°C до +11°C.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +20°C до +22°C, в темное – от +7°C до +9°C. Без осадков. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 8 м/с.
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