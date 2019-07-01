Алтайский филиал Финансового университета 28 июня 2019 года в очередной раз выдал дипломы о высшем образовании – дипломы бакалавров по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Бизнес-информатика". Особенность этого выпуска в том, что слушатели программ профессиональной переподготовки "Экономика труда и управление персоналом", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Государственное и муниципальное управление" также получили дипломы.

Мы спросили у заместителя директора по учебно-методической работе вуза Лукиной Елены Викторовны, нужны ли такие специалисты бизнесу и где они найдут себя как профессионалы. "Конечно нужны, – ответила Елена Викторовна. – Наши выпускники востребованны, и трудоустраиваются в организациях края и за его пределами. По данным о трудоустройстве, более 85% выпускников трудоустроены и нашли место как специалисты. Мы поддерживаем связь с ними и ежегодно опрашиваем о карьерных переменах".

Провожая нынешних выпускников, руководство Алтайского филиала Финуниверситета и преподаватели желали многого, но главное – оставаться в этой жизни человеком.

Директор филиала Иванова Валерия Айбасовна: "Дорогие наши выпускники, как же вы повзрослели! Как профессор, я встретила вас на первом курсе на занятиях по философии, а сейчас вы уже специалисты, прошедшие сессии и защиту дипломной работы. Вы преодолели очень важный рубеж жизни, и сегодня университет провожает вас в долгую и интересную дорогу профессионального роста.

Позади вас годы студенческой жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью открытий и незабываемых встреч. Это замечательное время, неповторимые моменты жизни, на долгие годы сохраните их в своей душе… Мечтайте и ставьте новые цели! Успех зависит только от того, насколько вы настойчивы и восприимчивы к новому.

Хочу выразить благодарность всем педагогам, которые на протяжении этих лет учебы были рядом, и оказали решающее влияние на ваше профессиональное становление. Каждый день они помогали вам узнавать что-то новое, постигать секреты профессии. Особые поздравления и благодарность родителям выпускников – за то, что все эти годы они поддерживали своих детей и были им опорой.

Желаю всем вам, нашим выпускникам, крепкого здоровья, счастья, найти свою вторую половину и создать крепкую семью… и помнить, что Финуниверситет – ваш второй дом. Вступайте в Клуб выпускников! И мы приглашаем вас в гости на юбилей вуза, который состоится в декабре 2020 года.

Сейчас мы ведем уже новый набор абитуриентов и надеемся, что они будут достойной сменой вам и продолжат традиции нашего вуза".

Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

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