Перечень поручений по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным", состоявшейся 20 июня 2019 года, опубликован на сайте Кремля.
В списке более 20-ти поручений президента. В частности, правительству России до 1 октября 2019 года необходимо подумать над установлением "с 1 января 2020 г. ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в субъекте".
Министру финансов Антону Силуанову поручается до 1 августа 2019 г. "обеспечить доведение уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России в 2019 году до 24 тыс. рублей в месяц, а с 2020 года — до 32 тыс. рублей в месяц".
Минздраву России необходимо до 15 августа 2019 года "совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ранее данными поручениями провести анализ уровня средней заработной платы медицинского персонала медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь". За это будет отвечать министр Вероника Скворцова.
Премьер-министру Дмитрию Медведеву поручается до 1 декабря 2019 года "обеспечить оперативное рассмотрение <...> по вопросам несоблюдения установленного соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе и принять меры по устранению выявленных нарушений".
Также поручается:
Совместно со Следственным комитетом, МВД и ФСБ проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств;
Создать механизм сглаживания колебаний цен на керосин авиационный и битум дорожный на внутреннем рынке, обеспечив сдерживание их роста в пределах инфляции;
Обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению необоснованных отказов кредитных организаций в выдаче или реструктуризации ипотечных кредитов (займов) для семей, имеющих право на социальную поддержку в форме субсидирования процентной ставки по таким кредитам (займам);
Обеспечить проведение мониторинга обоснованности изменений размера платы, вносимой гражданами за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами;
Обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества;
Обеспечить своевременное проведение закупок лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан.
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