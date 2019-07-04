В Минздраве прокомментировали публикации в СМИ о росте заболеваемости ВИЧ в России и заявили, что цифры не говорят об ухудшении эпидемиологической обстановки, пишет РБК.
Количество регионов с эпидемией ВИЧ за три года выросло более чем на 40%: в 13 субъектах инфицировано свыше 1% населения, при этом 70% заболевших — люди в возрасте 30-50 лет.
"Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание", — сообщили в Минздраве.
Всего в 2018 году в России ВИЧ-инфекцию выявили почти у 86 тысяч человек. При этом новые случаи заражения у 71% взрослых и у 83% детей выявляются на ранних стадиях. В целом в стране зарегистрировано 896 тысяч человек с вирусом иммунодефицита, под диспансерным наблюдением находятся 712,5 тысячи, уточнили в ведомстве.
По данным Минздрава, в 2018 году каждый четвертый житель России проверил свой ВИЧ-статус. Подчеркивается, что ведомство работает с каждым регионом отдельно по сокращению заболеваемости.
В мае замминистра здравоохранения Олег Салагай, выступая на заседании комитета Госдумы, заявил, что около 100 тысяч человек в России не знают о своем ВИЧ-статусе. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что таких среди инфицированных около 25%.
Ранее в Федеральной системе исполнения наказаний заявили, что среди осужденных в России ВИЧ-инфицирован каждый десятый заключенный среди мужчин и каждая пятая осужденная женщина.
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