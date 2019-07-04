Барнаульцы собирают подписи за ремонт аллеи Целинников

Фото: пресс-служба партии ЛДПР
Более 60 жителей Ленинского района подписались под обращением депутата Барнаульской гордумы, члена ЛДПР Дмитрия Ворсина. Он просит городские власти сделать долгожданный ремонт аллеи Целинников. Подробности сообщает пресс-служба партии.
По словам Дмитрия Ворсина, горожане жалуются, что аллея уже долгие годы в плохом состоянии. В спальном Ленинском районе она могла бы стать отличным местом для прогулок.
"На моих глазах там запнулся и упал маленький ребенок. И это происходит постоянно. С колясками тоже неудобно гулять. ЛДПР требует как можно скорее отремонтировать аллею Целинников. Это одно их самых популярных мест отдыха у жителей района, особенно важное для мам с детьми и пожилых людей", – добавила координатор Ленинского районного отделения ЛДПР Елизавета Тюпенкова.
Либерал-демократы в очередной раз критикуют городские власти за ремонт Ленинского проспекта, когда в городе множество других неблагоустроенных территорий. Так, партия обратила внимание на дорогу на проспекте Комсомольском.
Также в партии напоминают, что аллея вместе с площадью Мира вошла в список территорий, которые планировали благоустроить в 2018 году. Речь о муниципальной программе "Формирование современной городской среды Барнаула на 2018-2022 годы". Но ремонт не начался до сих пор.
Портал Amic.ru направил запрос в администрацию Барнаула для уточнения, почему аллея не была отремонтирована в 2018 году и когда все-таки это произойдет.
Комментарии
Зачем там асфальт? Всё равно парк поделили между собой упыри и будут там строить высотки... И за Администрацией ленинской пятак, бывшая автостоянка, думаете, долго пустовать ещё будет? Зачем вам парк? Вам что, мало пивнушек? Щас вот на Днище Города устроят выставку цветов традиционную, Салют, опять-таки... Сидите дома, пейте пивко, пока люди из Ленинской администрации о вас пекутся и себя не забывают!
Молодец Ворсин! И не важно, что из ЛДПР. Нужно чаще поднимать вопросы по благоустройству и озеленению города. А то упыри и архитекторы из администрации не думают о людях, подписывают под точечную застройку и Дугинской плиткой норовят все "облагородить".