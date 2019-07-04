Президент России Владимир Путин подписал закон о частичной компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
При рождении третьего или последующего ребенка семьям будут выделяться 450 тысяч рублей для погашения ипотечной задолженности.
Согласно закону, право на получение данной суммы будут иметь граждане РФ при рождении у них в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей, которые также являются гражданами РФ.
Кроме того, право частичного погашения ипотеки есть у семей, усыновивших третьего или последующего ребенка. Ипотечный кредит должен быть получен в российских банках или АО "ДОМ.РФ".
В документе отмечается, что право на участие в программе господдержки возникает как у матери, так и у отца.
Этой мерой поддержки можно воспользоваться только один раз, в отношении только одного кредита и независимо от рождения детей после получения поддержки.
Для компенсации заемщикам при рождении третьего или последующих детей необходимо обратиться в адрес текущего кредитора.
Кредитная организация должна самостоятельно проверить заявление гражданина и подтверждающие документы, после чего направить материалы в АО "ДОМ.РФ".
Если все критерии соответствуют получению меры поддержки, АО "ДОМ.РФ" будет перечислять денежные средства банку на погашение части задолженности по кредиту заемщика.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта планируется выделить до 15 млрд рублей из резервного фонда правительства.
Ранее Путин озвучил, что в 2019 году на погашение ипотеки многодетным семьям потребуется дополнительно 26,2 млрд рублей, в 2020 – 28,6 млрд, в 2021 – 30,1 млрд.
Комментарии