Житель Новосибирска обратился в Роспотребнадзор, заявив, что он отравился после приема пищи в кафе японской кухни "Сушино".
Ведомство отреагировало на информацию, проведя внеплановую проверку учреждения общественного питания.
Как сообщает "Любимый город", по результатам проверки выявлено несколько нарушений санитарно-эпидемиологических норм.
В их числе разделка рыбы и овощей в одном цеху, а также изношенные разделочные доски, на которых имелись трещины.
В итоге региональный Роспотребнадзор обратился в суд с требованием закрыть заведение. Суд удовлетворил иск, постановив приостановить деятельность кафе на 90 дней.
Если в течение этого срока нарушения устранят, то после вынужденной "дисквалификации" "Сушино" снова откроется.
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