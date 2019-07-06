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Семь ванных комнат и бассейн: особняк за 370 млн рублей нашли у Маслякова

, ИА "Амител"
Комфорт в поселке - на уровне "царь", следует из красочного описания к дому

До новых соседей - Ротенбергов - Масляковы могут дойти минут за 10-15 / Фото: baza.io

Телеведущий Александр Масляков приобрел в поселке на Рублево-Успенском шоссе двухэтажный особняк, пишет "Газета.ru" со ссылкой на проект Baza.

Как отмечается со ссылкой на данные Росреестра и агентство недвижимости, которое занимается продажей поселка, площадь особняка составляет 654 кв. м и включает в себя семь санузлов, сауну, бассейн, а также гараж для двух автомобилей.

Ремонт сделан в стиле "английская классика". Дом продавался под чистовую отделку. Комфорт в поселке — на уровне "царь", следует из красочного описания к дому.

"Территории, раскинувшиеся вдоль Рублево-Успенского и Ильинского шоссе в Московской области, еще с древних времен служили в качестве мест обитания российских царей, здесь же находились и фамильные имения отечественных князей. Собственно, сегодня жители данной местности также обладают определенным статусом, что выражается и в денежном плане в первую очередь. Элитная недвижимость, если говорить о ней, отбросив красивые эпитеты, это, прежде всего, дома из высокой ценовой категории, приобрести которые может далеко не каждый", — говорится в объявлении.

По данным Baza, сделка по приобретению недвижимости была заключена еще в марте 2019 года. Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб.

"Соседи у Масляковых если и не царские особы, то люди богатые. Например, это миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги. У них совсем близко с этим поселком участок в 5 га и на нем — дворцовый комплекс с парками. До Ротенбергов Масляковы могут дойти, судя по сервису "Яндекс. Карты", минут за 10-15", — пишет проект.

Недалеко живет и семья Хлопониных. Наталье Хлопониной, жене бывшего зампреда правительства Александра Хлопонина (сейчас советник ректора Финансового университета), принадлежит участок 1,4 га и особняк.

Ранее сообщалось, что Александр Масляков может лишиться права на передачу "Клуб веселых и находчивых". Свои права на появившийся в 1961 году КВН якобы заявили представители одного из его создателей, скончавшегося четыре года назад. Первые слушания процесса состоятся в Москве уже в августе.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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