Фармацевтические компании выплатили более 3,3 млрд рублей российским врачам в 2018 году, сообщает РБК.

По подсчетам издания, премии за различные услуги от таких предприятий выплатили не менее 42,4 тысячи медработникам.

29 специалистов получили вознаграждения, превышающие миллион рублей. Чтобы заработать подобную сумму, врачу со среднестатистической зарплатой (75 тысяч рублей, по информации Росстата) необходимо трудиться больше года.

Такие данные следуют из отчета Ассоциации международных фармацевтических производителей, раскрывающем сведения о передаче ценностей российским специалистам здравоохранения.

Примечательно, что закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" не разрешает врачам принимать деньги от фармкомпаний.

Но запрет не распространяется на оплачиваемую деятельность по консультированию, проведению клинических исследований, чтению лекций, а также другую педагогическую и научную деятельность.