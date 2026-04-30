Билайн запустил 4G в четырех селах и обновил сеть в семи райцентрах Алтайского края

Это улучшило качество связи и скорость интернета

30 апреля 2026, 12:00, ИА Амител erid: 2VSb5wjK6Pc

Девушка со смартфоном / Фото: Билайн

Билайн покрыл сетью 4G ("Джи") четыре небольших населенных пункта Алтайского края, а также прокачал покрытие еще в семи, чтобы подготовить сеть к потенциальному росту трафика и обеспечить жителей возможностью с комфортом пользоваться современными сервисами.

Технические специалисты запустили мобильный интернет "четвертого поколения" в с. Воеводское Целинного района, п. Амурский Бийского района, с. Сросты Егорьевского района и с. Михайловка Суетского района. В самом малонаселенном из них проживает около 160 человек, в самом крупном — около двух тысяч.

Кроме того, оператор нарастил покрытие и скорости 4G в районных центрах: Завьялово, Тюменцево, Горняк, Красногорское, Красный Партизан, Романово, Родино. Работы позволили обеспечить оптимальную емкость сети, что позволяет клиентам скачивать объемные файлы, слушать музыку и смотреть потоковое видео, коротать вечера с помощью фильмов и сериалов даже в моменты повышенных нагрузок на сеть.

«Мобильная связь одинаково важна как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах: она позволяет не только оставаться на связи, но и упрощать рутину, решать массу бытовых вопросов, экономить время и силы. Проведенные работы особенно актуальны сейчас, в преддверии летнего сезона, поскольку в ближайшие месяцы нагрузка на сеть в селах может увеличиться за счет приезда отдыхающих, и важно, чтобы емкости сети хватало на всех», — комментирует проведенные работы директор Алтайского отделения Билайн Алексей Мартынов.

Благодаря покрытию "четвертого поколения" клиенты Билайн в населенных пунктах могут пользоваться голосовой связью через сеть 4G с технологией Voice over LTE (VoLTE, "Войс овер ЭлТиИ"), которая обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте: beeline.ru (г. Москва, ОГРН 1027700166636)

Реклама