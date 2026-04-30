Юный новосибирец ответит в суде за участие в мошеннической схеме в Барнауле

Общий ущерб превысил три миллиона рублей

30 апреля 2026, 11:46, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

В Барнауле перед судом предстанет 17-летний житель Новосибирской области, обвиняемый в участии в мошеннической схеме, направленной на обман пенсионеров. По данным прокуратуры и СУ СКР по Алтайскому краю, подросток выполнял роль курьера и был задействован в передаче похищенных денег организаторам.

Следствие установило, что юноша нашел объявление о работе в одном из популярных мессенджеров и связался с его автором, рассчитывая на заработок. В ходе переписки он узнал, что должен забирать деньги у обманутых граждан и передавать их сообщникам. Злоумышленники действовали по распространенной схеме: под предлогами продления договора с мобильным оператором, перерасчета пенсии или замены домофона они получали доступ к персональным данным жертв, после чего, представляясь сотрудниками различных ведомств, убеждали передать накопления. За деньгами к запуганным людям приезжал курьер, якобы для их "декларации".

«В сентябре прошлого года подросток, действуя по указаниям участников схемы, похитил деньги у четырех пожилых жителей Барнаула. После каждой поездки он оставлял себе небольшой процент, а основную сумму переводил организаторам. Общий ущерб превысил три миллиона рублей», — отметили в ведомстве.

Подростку предъявлено обвинение по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах").

«В ходе следствия был проведен комплекс мероприятий, позволивший установить личность несовершеннолетнего курьера и изобличить его в совершении преступлений», — отметили в пресс-службе СУ СКР региона.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.