В 2026 году у россиян не будет ни одной шестидневной рабочей недели

30 апреля 2026, 12:03, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с "Газетой.ру" сообщил, что в 2026 году работающих по пятидневному графику не ждет ни одного периода с шестью рабочими днями подряд.

«В 2025 году шестидневка была с 27 октября по 1 ноября, а в 2024 году — трижды. В 2026 году таких периодов не будет», — пояснил экономист.

Общее число рабочих дней в году составит 247, выходных и праздничных — 118. Показатели совпадают с прошлым годом.

В Трудовом кодексе закреплено 14 нерабочих праздничных дней, из них восемь приходятся на новогодние каникулы. Если праздник выпадает на выходной, день отдыха переносится. Например, выходной с субботы, 3 января, перенесли на 9 января, а с воскресенья, 4 января, — на 31 декабря.

Из 14 праздников два уже прошли (23 февраля и 8 марта), осталось четыре: 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября.

Балынин подчеркнул: если сотрудник отработал месяц полностью, наличие праздничных дней на зарплату не влияет. Она начисляется пропорционально отработанному времени.