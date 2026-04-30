"Нагрузку повысят". Экономист оценил вероятность роста тарифов на переводы по СБП

Снизить финансовую нагрузку россиянам может помочь цифровой рубль, заявил amic.ru финансовый аналитик

30 апреля 2026, 12:15, ИА Амител

Несмотря на то, что ЦБ РФ опроверг введение комиссий за переводы по системе быстрых платежей, россиянам следует быть готовыми к повышению финансовой нагрузки со стороны банков, заявил amic.ru экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее сообщалось, что с 1 мая 2026 года установлены тарифы на услуги Банка России за перевод средств в системе быстрых платежей (СБП), о чем говорилось в решении Совета директоров ЦБ. Это решение не касалось переводов между физическими лицами — они по-прежнему остаются бесплатными. Комиссии, согласно сообщению, подлежали перечисления средств физических лиц в пользу юридических, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, транзакции между юрлицами, перевод денег со стороны юрлиц и ИП в пользу физических лиц.



Позднее ЦБ опроверг появившуюся в СМИ информацию об изменении и повышении тарифов на переводы через СБП. В Банке России сообщили, что принятые изменения носят исключительно редакционный характер и не касаются стоимости услуги. В пресс-службе регулятора заявили, что условия переводов как для граждан, так и бизнеса, остаются прежними — просто все действующие тарифы СБП сведены в один документ.Александр Разуваев отметил, что рядовые граждане все чаще теряют деньги с ухудшением экономической ситуации в связи с различными новшествами:

«Можно напомнить подъем НДФЛ, корпоративный налог, рост НДС и так далее. Не исключено, что финансовая нагрузка на операции по банковским карточкам в ближайшее время тоже будет расти».

Собеседник сомневается, что возможное введение дополнительных тарифов в будущем не коснется рядовых граждан:

«Полагаю, что коснется все же. Может быть, не сразу, многие нововведения только обкатываются. Так принято, что все экономические тяготы перекладываются прежде всего на конечного потребителя. С наполнением казны нынче туго, поэтому нужно готовиться к дальнейшим неприятным шагам».

При этом российские власти вовсе не оригинальны в своих решениях, замечает Александр Разуваев:

«В других странах, кстати, существуют комиссии за перечисления, где-то больше, где-то меньше, но это повсеместная практика. В той же Европе рецессия, проблемы с энергоносителями — идет поиск дополнительных средств. Везде вводят стоимость за оказание услуг, которые еще недавно были бесплатными. И в результате за все издержки платит конечный потребитель».

Впрочем, эксперт уверен, что варианты несколько облегчить бремя платежей у наших сограждан имеются.