Суд вынес приговор врачу-неврологу военно-врачебной комиссии Военного комиссариата Алтайского края за взятки, сообщает региональная прокуратура.

Подсудимая признана виновной. Ей назначено наказание в виде 4 млн рублей штрафа.

Как установлено судом и следствием, она вступила в сговор с медработником аналогичного профиля одного из региональных медучреждений.

Врач подтверждала заведомо неверные диагнозы призывникам, за счет чего они освобождались от призыва в армию. За каждый такой вердикт ей полагалась от 30 тысяч до 70 тысяч рублей.

Следователям удалось доказать совершение пяти преступлений в период с декабря 2016 года по июнь 2017 года.

Уголовное дело в отношении сообщницы было рассмотрено ранее. Ей также был вынесен обвинительный приговор.