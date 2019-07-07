Южнокорейская компания Dot Incorp выпустила смарт-часы для слепых, сообщает издание "Актуальные новости".

Новый гаджет призван дать возможность людям с дефектом зрения пользоваться социальными сетями, читая новости и сообщения.

Главная его особенность – дисплей с интуитивной панелью с двумя группами, в каждой из которых по три знака Брайля. Этот шрифт используется в книгах для слепых.

Двигая пальцами по его поверхности, владелец часов сможет последовательно считывать буквы поступившего сообщения.

Тактильный режим можно настроить таким образом, чтобы даже время выводилось посредством точек. Через устройство также можно будет принимать звонки.

Создатели анонсировали, что батарея таких часов рассчитана на неделю функционирования без дополнительной подзарядки.