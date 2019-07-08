В соответствии с поручениями президента РФ по принятию дополнительных мер, направленных на расширение доступа сельскохозяйственных кооперативов, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) ее реализацию, НО "Алтайский фонд МСП" ведет работу по финансовой поддержке кооперативных форм хозяйствования.

Так, в рамках специального гарантийного продукта "Кооперация", предусматривающего преференции для кредитующихся сельхозпредприятий кооперативных форм собственности в части максимальной доли гарантий фонда (до 70% от суммы привлекаемого кредита) и возможности рассрочки по уплате комиссии за поручительство Фонда, в первом полугодии 2019 года три сельскохозяйственных кооператива получили гарантии Алтайского фонда МСП.

В частности, поддержаны СПК "Белокуриха" из Алтайского района (с. Старобелокуриха), СПК "Рубин" из Чарышского района (с. Маяк), а также СПК "Шульгинский" – хозяйство из с. Шульгин Лог Советского района.

В хозяйствах круглогодично официально трудоустроены более 200 человек, все предприятия являются селообразующими, принимают активное участие в жизни села, софинансируя расходы местных бюджетов по содержанию объектов социальной инфраструктуры.

Совокупный объем финансовых гарантий в размере 29 000 000 рублей позволит предприятиям профинансировать расходы капитального и текущего характера в размере 47 000 000 рублей.

В частности поручительствами Алтайского фонда МСП на 70% обеспечено кредитное обязательство СПК "Белокуриха", средства по которому будут направлены предприятием на строительство второго коровника площадью 1432,81 кв.м, а также на ремонт сенажной ямы. Завершение работ по проекту запланировано на конец третьего квартала текущего года, общая стоимость затрат составит более 36 000 000 рублей. Финансирование осуществляется в рамках программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством сельского хозяйства по Постановлению Правительства РФ №1528 от 29.12.2016 г.

Алтайский фонд МСП

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