Путин подарил красноярскому школьнику щенка золотистого ретривера

Подарок школьнику вручила министр образования региона Светлана Маковская / Фото: krao.ru

Президент России Владимир Путин подарил пятикласснику из Красноярска щенка золотистого ретривера, сообщает региональное Минобразования.

"Подарите мне щенка золотистого ретривера, чтобы у меня был добрый друг. Я верю, чудеса сбываются. Спасибо", — привели в министерстве несколько строк из письма Арсения президенту.

Подарок школьнику вручила министр образования региона Светлана Маковская.

"Арсений, писем главе государства приходит очень много, но он выбрал именно твое. Ты попросил собаку, чтобы у тебя всегда рядом был верный друг и он у тебя появился. Уверена, что вы подружитесь и будете проводить вместе много времени", — сказала Маковская при встрече с мальчиком.

Подарив щенка, министр отметила, что по характеру золотистые ретриверы "очень добрые, умные, ласковые, игривые, спокойные собаки и славятся особой любовью к детям".

Красноярский школьник стал далеко не первым, кто получил щенка от президента. Так, в 2013 году Путин подарил щенка хаски многодетной семье из Архангельска. В 2015 году жительница Тулы получила в подарок щенка лабрадора. В 2014 году Путин подарил щенков лабрадора мальчику из Северной Осетии и девочке из Омской области, а также маленького щенка получил ребенок с аутизмом. В феврале этого года щенка золотистого ретривера получила девочка из Приморья.