Экс-начальника отдела МВД России по Бердску и его дочь осудили за мошенничество с земельным участком, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Им назначено наказание в виде лишения свободы условно. Бывший правоохранитель получил 2,5 года лишения свободы, его родственница — 2 года.

Как установлено судом и следствием, 55-летний правоохранитель в апреле 2017 года задумал приобрести практически за бесценок муниципальную землю под жилье.

Для этого он договорился с 31-летней дочерью, чтобы она приняла участие в аукционе на аренду земельного участка под жилищное строительство и обязательно выиграла его.

Через месяц родственница осуществила задуманное. Затем на участке возвели строение под видом дома, после чего полицейский, злоупотребляя доверием чиновников, получил документы о приобретении земли в собственность.

"В Единый государственный реестр недвижимости была внесена запись о регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом, договор аренды земельного участка был расторгнут, а земельный участок злоумышленниками выкуплен по цене не более 11 тыс. рублей и выставлен на продажу за сумму более 2 млн. рублей", — рассказывают в Следственном Комитете.

Преступление пресекли сотрудники регионального УФСБ.