Предприниматель из Михайловского района признан виновным в загрязнении окружающей среды и приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"С июля 2012 по ноябрь 2018 года предприниматель с целью незаконной организации приема отходов потребления и производства на земельном участке в Михайловском районе, не заключив соответствующие договоры аренды и пользования, самовольно захватил участок местности общей площадью более 118 тысяч квадратных метров относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина в течение более шести лет, желая увеличить доходы и снизить расходы своей фирмы, не продумал механизмы обращения с отходами для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Данные действия, как отмечается, повлекли за собой "загрязнение окружающей среды и создали реальную угрозу причинения ей существенного вреда" в размере более 170 млн рублей.

Предприниматель свою вину в содеянном признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, в настоящее время рассматривается гражданский иск по возмещению причиненного материального ущерба. На имущество обвиняемого был наложен арест.