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Крестный ход в честь 25-летия Барнаульской епархии прошел в столице Алтая

, ИА "Амител"
13 июля в Покровском соборе пройдет Божественная литургия, а перед храмом - народные гуляния

Фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru

Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию Барнаульской епархии, прошли сегодня, 12 июля, в Барнауле. В городе на час перекрывались участки проспекта Социалистического и улицы Пушкина.

В Барнаул 11 июля из Богородице-Казанского мужского монастыря села Коробейниково привезли главную алтайскую святыню — Коробейниковскую Казанскую икону Божией Матери. В честь 25-летия Барнаульской епархии икона три дня будет находиться в краевой столице.

Сегодня на месте разрушенного Петропавловского собора на площади Свободы прошла литургия — икона Казанской Божьей Матери находилась там под открытым небом. Затем мероприятие продолжилось Крестным ходом от площади Свободы до Свято-Димитриевского храма.

После икона отправится в Покровский собор, где в субботу, 13 июля, пройдет Божественная литургия, а перед храмом — народные гуляния. Будет развернута полевая кухня — горожан угостят чаем из самовара на дровах. Обещают народные танцы под русскую гармошку, выступления казачьих коллективов и школьную православную ярмарку.

Ранее в Барнауле открылась праздничная конференция. 11 июля освятили бюст известного миссионера, святителя Макария. Затем у храма Дмитрия Ростовского встретили икону Казанской Божьей Матери. На площади состоялся торжественный молебен. После этого верующие смогли поклониться образу. В храме состоялись всенощные бдения.

"Многие рассказывают, что они не могут сами приехать в Коробейниково, и они молились у этой иконы.  А Божья Матерь сказала, когда увидела первую икону: "Да пребудет моя благодать с сею иконой". Верим и надеемся, что с этой изготовленной в наше время иконой благодать Божьей Матери пребывает все равно. И многие говорили, что она помогла,  в каких-то обстоятельствах в жизни, поэтому большой разницей мы не испытаем в духовном отношении", — отметил епископ Рубцовский и Алейский Роман.

Как подчеркивают на сайте Алтайской митрополии, привезенная в Барнаул икона — это не оригинал, а освященная фотокопия.

Коробейниковская Казанская икона Божией Матери — главная алтайская святыня, единственный в Сибири чудотворный образ, находилась в Богородице-Казанском храме села Коробейникова (Усть-Пристаньского района Алтайского края) с начала XX века. Храм был возведен в 1902 году. Пресвятая Богородица в пурпурном одеянии и благословляющий Богомладенец были изображены на золотом фоне в мозаичном обрамлении. В 1938-м году храм был закрыт, разграблен и превращен в зернохранилище. До 29 июня 1994 года Коробейниковская Казанская икона Божией Матери хранилась в Покровском кафедральном соборе Барнаула. Затем она была возвращена в восстановленный Казанский храм села Коробейниково. Она стала почитаемой святыней Богородице-Казанского мужского монастыря, открытого в селе. В воспоминание этого события, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, в первое воскресенье июля установлено празднование Коробейниковской Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

12.07.2019 14:04
- гость -

Как тебе такое, Илон Маск

0  0
12.07.2019 14:22
- гость -

С голым задом, но гордые.
Верующие в царя и прорывы

0  0
12.07.2019 14:34
Труба

12.07.2019 14:22
- гость -, зимой прорыв сделаю!!!

0  0
12.07.2019 14:42
- гость -

Шильдик на боковушке рамки иконы..как бы намекает, что хранятся они в стопке))) Фото №7

0  0
12.07.2019 14:43
- гость -

Одна ложка на всех, икону целуют все подряд - полное отсутствие санитарии.

0  0
12.07.2019 14:47
- гость -

Безумие какое-то!

0  0
12.07.2019 15:00
- гость -

какой позор

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