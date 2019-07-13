Работы по обновлению дороги в обход Барнаула продолжается в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в краевом Минтрансе. При этом полного перекрытия движения не осуществляется.

В ведомстве уточняют, что в рамках ремонта будет проведена реконструкция моста через реку Барнаулка. В план работ включен демонтаж старого искусственного сооружения с возведением нового, а также устройство барьерного и перильного ограждений, тротуаров и опор освещения.

На участке дороги от моста до перекрестка с улицей Кутузова ведутся мероприятия по уширению проезжей части с 10 до 15 метров – водители смогут двигаться по двум полосам в каждую сторону. На трассе появятся барьерные и перильные ограждения, тротуары и новая дорожная разметка.

Поскольку работы весьма трудоемки, ремонт на объекте будут проводить два года – в 2019 и 2020 годах. Работу планируется завершить к октябрю. Общая стоимость обновления дороги составит более 290 миллионов рублей.