Около четырех миллионов россиян могут ощутить повышение МРОТ в 2020 году, сообщает "Российская газета".

Это связано с планирующимся увеличением прожиточного минимума. Дело в том, что минимальный размер оплаты труда, согласно законодательству, должен быть не ниже прожиточного минимума.

Таким образом, если предложенный Министерством труда проект повышения прожиточного минимума утвердят, то граждане РФ, получающие зарплату на уровне МРОТ, увеличат свой доход.

Напомним, по итогам второго квартала 2019 года предлагается увеличить прожиточный минимум на 4% — до 11185 рублей. Для работоспособного населения он составит 12130 рублей (+4,1%).

С 1 января 2019 года в России минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей. Это значит, что повышение составит 850 рублей.