Россиянам рассказали об оптимальном для поддержания здоровья напитке

Напиток на основе топинамбура может стать оптимальным вариантом для поддержания здоровья, сообщает RT со ссылкой на ученых из ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук.

Эксперты отметили, что, учитывая возросший интерес россиян к правильному питанию, топинамбур станет отличным дополнением к здоровому рациону.

Топинамбур, также известный как "земляная груша", является клубненосным растением. Он обладает универсальными лечебными свойствами. Так, его используют при производстве лекарств, контролирующих обмен веществ при сахарном диабете, ожирении, заболеваниях почек или желудочно-кишечного тракта. Это растение содержит в себе полезные углеводы, аминокислоты, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, β-каротин, а также минеральные элементы, фосфор, цинк, кальций и магний.

Для того чтобы напиток из топинамбура имел достаточно приятный вкус и вид, эксперты советуют добавлять в него морковное или яблочное пюре, или соки персика и ананаса. При этом содержание самого топинамбура в составе должно быть не менее 15-20%.

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