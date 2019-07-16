Спортсменам предстоит бороться в традиционных для этого мероприятия видах спорта / Фото: сеть интернет

Десятая региональная Спартакиада пенсионеров пройдет в Барнауле с 19 по 21 июля в Парке спорта Алексея Смертина, сообщается на официальном сайте города.

"Самое главное спортивное событие среди пенсионеров края состоится в десятый раз и вновь объединит порядка двухсот пожилых спортсменов, возраст которых варьируется от 55 до 78 лет. Все они исключительно любители здорового образа жизни, победители окружных этапов в семи административных округах региона, прошедшие отбор из более четырех тысяч претендентов", — рассказала председатель регионального отделения Общественной организации "Союз пенсионеров России" Любовь Елисеева.

Она подчеркнула, что старшее поколение жителей края "вновь докажет болельщикам Спартакиады всю суть активного долголетия — оставаться востребованным и энергичным".

Спортсменам предстоит бороться в традиционных для этого мероприятия видах спорта: настольный теннис, стрельба, волейбол, плавание, дартс, шахматы, легкая атлетика и комбинированная эстафета.

Победители региональных спортивных состязаний будут удостоены чести представлять Алтайский край на VI Всероссийской Спартакиаде, которая состоится в этом году в столице Башкортостана в августе. Предыдущие финальные соревнования Спартакиады пенсионеров России проходили в Чебоксарах, Саратове, Туле, Пензе и Новосибирске.

Организаторами краевой спартакиады выступает Региональное отделение Общественной организации "Союз пенсионеров России" при поддержке Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю, а также региональных министерств — Минспорта и Минсоцзащиты.

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