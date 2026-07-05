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Что можно и нельзя делать в Евсеев день. Традиции православного праздника

Иногда его называют Ульянин день

05 июля 2026, 08:40, ИА Амител

Православный храм в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
Православный храм в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Православные христиане 5 июля отмечают Евсеев день и чтят память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Кем он был и какие традиции нужно соблюсти — в материале amic.ru.

Кто такой священномученик Евсевий

Евсевий жил в IV веке. Он возглавлял сирийскую епархию в городе Самосата и стал одним из главных защитников христианских догматов, утвержденных на Первом Вселенском соборе в Никее. В то время Церковь сотрясала арианская ересь — сторонники отрицали божественную природу Христа.

Евсевий твердо отстаивал православие: отказывался передавать арианам церковные документы, за что неоднократно подвергался гонениям. При императоре Юлиане Отступнике он, скрывая сан, в одежде воина путешествовал по Сирии, Финикии и Палестине, рукополагал православных епископов.

Святитель погиб в городе Долихины: женщина-арианка сбросила с крыши черепицу, которая пробила ему голову. Перед смертью Евсевий, следуя примеру Христа, простил свою убийцу.

Традиции

На Руси этот день связывали с разными обычаями:

  • верующие молились священномученику о мире в семье, здоровье детей и щедром урожае;
  • день считали удачным для знакомств: верили, что случайная встреча в этот день может оказаться судьбоносной. Существовала поговорка: "Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать";
  • было принято наводить порядок в доме, чистить колодцы — в Евсеев день воде приписывали особую, целебную силу;
  • ранним утром, пока на траве лежала роса, выходили собирать лекарственные растения; девушки собирали купальницу (кошачью дрему): из нее на следующий день делали целебные банные веники;
  • например, девушки связывали две березовые ветки алой лентой, загадывали желание о любви и пускали по реке: если ветки плыли рядом — судьба не разлучит влюбленных. 

Что нельзя делать?

Существует ряд запретов:

  • не начинать важные дела до полудня — считалось, что такие начинания обречены на провал; 
  • не ходить в баню — по поверьям, в этот день в парной собиралась нечистая сила, и посещение могло привести к болезни или потере здоровья; 
  • не ссориться с близкими — конфликт мог затянуться и привлечь недругов; 
  • не отправляться в дальнюю дорогу — путь обещал быть трудным и опасным;
  • незамужним девушкам не ходить босиком по траве — верили, что так можно "спугнуть" суженого;
  • не оставлять белье сушиться на ночь на улице — по поверьям, в него могла проникнуть нечистая сила;
  • не рубить деревья и не ломать ветки — это грозило потерей жизненной силы и чередой неудач; 
  • не проводить финансовые операции (давать или брать в долг, подписывать контракты) — считалось, что это отвлекает от духовного и может привести к потере удачи.
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Комментарии 1

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Гость

12:09:29 05-07-2026

Все нормальное и доброе можно делать всегда, все злое никогда. Но примето-запретным суеверам сие недоступно.

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