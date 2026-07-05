Что можно и нельзя делать в Евсеев день. Традиции православного праздника

Иногда его называют Ульянин день

05 июля 2026, 08:40, ИА Амител

Православный храм в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Православные христиане 5 июля отмечают Евсеев день и чтят память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Кем он был и какие традиции нужно соблюсти — в материале amic.ru.

Кто такой священномученик Евсевий

Евсевий жил в IV веке. Он возглавлял сирийскую епархию в городе Самосата и стал одним из главных защитников христианских догматов, утвержденных на Первом Вселенском соборе в Никее. В то время Церковь сотрясала арианская ересь — сторонники отрицали божественную природу Христа.

Евсевий твердо отстаивал православие: отказывался передавать арианам церковные документы, за что неоднократно подвергался гонениям. При императоре Юлиане Отступнике он, скрывая сан, в одежде воина путешествовал по Сирии, Финикии и Палестине, рукополагал православных епископов.

Святитель погиб в городе Долихины: женщина-арианка сбросила с крыши черепицу, которая пробила ему голову. Перед смертью Евсевий, следуя примеру Христа, простил свою убийцу.

Традиции

На Руси этот день связывали с разными обычаями:

верующие молились священномученику о мире в семье, здоровье детей и щедром урожае;

день считали удачным для знакомств: верили, что случайная встреча в этот день может оказаться судьбоносной. Существовала поговорка: "Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать";

было принято наводить порядок в доме, чистить колодцы — в Евсеев день воде приписывали особую, целебную силу;

ранним утром, пока на траве лежала роса, выходили собирать лекарственные растения; девушки собирали купальницу (кошачью дрему): из нее на следующий день делали целебные банные веники;

например, девушки связывали две березовые ветки алой лентой, загадывали желание о любви и пускали по реке: если ветки плыли рядом — судьба не разлучит влюбленных.

Что нельзя делать?

Существует ряд запретов: