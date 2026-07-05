Что можно и нельзя делать в Евсеев день. Традиции православного праздника
Иногда его называют Ульянин день
05 июля 2026, 08:40, ИА Амител
Православные христиане 5 июля отмечают Евсеев день и чтят память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Кем он был и какие традиции нужно соблюсти — в материале amic.ru.
Кто такой священномученик Евсевий
Евсевий жил в IV веке. Он возглавлял сирийскую епархию в городе Самосата и стал одним из главных защитников христианских догматов, утвержденных на Первом Вселенском соборе в Никее. В то время Церковь сотрясала арианская ересь — сторонники отрицали божественную природу Христа.
Евсевий твердо отстаивал православие: отказывался передавать арианам церковные документы, за что неоднократно подвергался гонениям. При императоре Юлиане Отступнике он, скрывая сан, в одежде воина путешествовал по Сирии, Финикии и Палестине, рукополагал православных епископов.
Святитель погиб в городе Долихины: женщина-арианка сбросила с крыши черепицу, которая пробила ему голову. Перед смертью Евсевий, следуя примеру Христа, простил свою убийцу.
Традиции
На Руси этот день связывали с разными обычаями:
- верующие молились священномученику о мире в семье, здоровье детей и щедром урожае;
- день считали удачным для знакомств: верили, что случайная встреча в этот день может оказаться судьбоносной. Существовала поговорка: "Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать";
- было принято наводить порядок в доме, чистить колодцы — в Евсеев день воде приписывали особую, целебную силу;
- ранним утром, пока на траве лежала роса, выходили собирать лекарственные растения; девушки собирали купальницу (кошачью дрему): из нее на следующий день делали целебные банные веники;
- например, девушки связывали две березовые ветки алой лентой, загадывали желание о любви и пускали по реке: если ветки плыли рядом — судьба не разлучит влюбленных.
Что нельзя делать?
Существует ряд запретов:
- не начинать важные дела до полудня — считалось, что такие начинания обречены на провал;
- не ходить в баню — по поверьям, в этот день в парной собиралась нечистая сила, и посещение могло привести к болезни или потере здоровья;
- не ссориться с близкими — конфликт мог затянуться и привлечь недругов;
- не отправляться в дальнюю дорогу — путь обещал быть трудным и опасным;
- незамужним девушкам не ходить босиком по траве — верили, что так можно "спугнуть" суженого;
- не оставлять белье сушиться на ночь на улице — по поверьям, в него могла проникнуть нечистая сила;
- не рубить деревья и не ломать ветки — это грозило потерей жизненной силы и чередой неудач;
- не проводить финансовые операции (давать или брать в долг, подписывать контракты) — считалось, что это отвлекает от духовного и может привести к потере удачи.
12:09:29 05-07-2026
Все нормальное и доброе можно делать всегда, все злое никогда. Но примето-запретным суеверам сие недоступно.