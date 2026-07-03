Пять человек скончались в результате атаки дрона ВСУ по рынку в запорожском Токмаке

18 человек ранены, в городе развернули дополнительные операционные

03 июля 2026, 19:52, ИА Амител

Атака на рынок в Токмаке / Фото: https://max.ru/BalitskyEV

В Токмаке в результате атаки ВСУ на рынок погибли пять человек, о чем проинформировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Еще 18 человек получили ранения разной степени тяжести», — сообщил он в своем канале на платформе "Макс".

Отмечается, что поток пострадавших в больницы не прекращается. В Токмакской центральной районной больнице развернули дополнительные операционные, чтобы своевременно оказывать необходимую помощь.

Для комплексного реагирования, в том числе для предоставления психологической поддержки, создан специальный штаб. Губернатор жестко осудил произошедшее. Он заявил, что это удар по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами.

«Ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьет по гражданским объектам», — написал глава региона.

Балицкий также дал поручение социальному блоку регионального правительства безотлагательно организовать работу с семьями погибших.