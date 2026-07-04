На Алтае девушка попала в ДТП на мотоцикле, врезавшись в забор

Водитель управляла транспортным средством, не имея соответствующей категории водительского удостоверения

04 июля 2026, 18:09, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Чемальском районе Республики Алтай поздним вечером 2 июля произошло ДТП с участием мотоцикла. В результате аварии в больницу попала 17-летняя девушка, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По предварительным данным, около 23:22 в селе Элекмонар 22-летняя жительница Бийска не справилась с управлением мотоцикла Avantis A3 Lux, съехала с дороги и врезалась в деревянный забор.

17-летняя пассажирка, жительница села Майма, получила травмы. Девушку с ушибами и ссадинами госпитализировали в Чемальскую районную больницу. Медицинская помощь также потребовалась водителю мотоцикла, однако госпитализация ей не понадобилась.

Во время разбирательства полицейские установили, что водитель управляла мотоциклом, не имея соответствующей категории водительского удостоверения. Кроме того, она ехала без мотошлема.

В отношении девушки составлены административные материалы за управление транспортным средством без права управления, езду без мотошлема, а также за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести.

Пассажирку также привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения пассажиром.