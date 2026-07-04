Врач объяснил, чем морской климат полезен для детей

Морской отдых полезен не только благодаря солнцу и воде

04 июля 2026, 10:33, ИА Амител

Купающиеся в пруду дети / Фото: amic.ru

Отдых у моря способствует укреплению детского организма и помогает восполнить запас важных микроэлементов, в том числе селена, который практически невозможно получить в условиях континентального климата. Об этом РИА Новости рассказал главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан" — филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.

По словам специалиста, морской отдых полезен не только благодаря солнцу и воде. Новая окружающая среда стимулирует развитие ребенка: знакомство с природными явлениями активизирует работу нервной системы и психомоторную деятельность. Кроме того, морской климат способствует естественному поступлению в организм полезных химических элементов.

Как отметил Булатов, морская вода содержит 32 микроэлемента, среди которых йод и бром. Эти вещества необходимы для нормальной работы нервной системы, а йод, по словам врача, из морского воздуха усваивается примерно в 12 раз эффективнее, чем из воды.

Бром также играет важную роль в работе щитовидной железы и обладает естественным успокаивающим действием.

Особое внимание специалист уделил селену. По его словам, этот микроэлемент наиболее характерен для солнечных приморских районов, особенно расположенных рядом с территориями вулканического происхождения, и практически отсутствует в континентальном климате.

Юрий Булатов пояснил, что селен помогает защищать иммунную систему, нейтрализуя действие свободных радикалов. Кроме того, он усиливает эффект витаминов Е и С, которые поддерживают иммунитет, здоровье кожи и волос, а также участвуют в ряде важных процессов в организме.

Врач подчеркнул, что морской отдых может стать одним из факторов укрепления здоровья ребенка, однако не заменяет полноценного питания, вакцинации и других мер профилактики заболеваний.