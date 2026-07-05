Алтайские семьи смогут получить новую выплату. Подробности

Подать заявление нужно до 1 октября

05 июля 2026, 10:05, ИА Амител

Семья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Семьи из Алтайского края с двумя и более детьми могут оформить ежегодную семейную выплату, сообщил Социальный фонд России.

Суть выплаты — возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Механика проста: из бюджета возвращается разница между налогом, который вы уже заплатили по ставке 13%, и тем же доходом, но пересчитанным по льготной ставке 6%. Например, если отец двоих детей зарабатывает 70 тыс. рублей в месяц, сумма возврата может превысить 50 тыс. рублей. Средства зачисляются разово по итогам года.

Условия получения выплаты

Чтобы получить ежегодную семейную выплату, государство оценит доходы и имущество семьи. При расчете среднедушевого дохода учтут все поступления от работы, бизнеса и самозанятости каждого члена домохозяйства за предыдущий год. Кроме того, проведут комплексную оценку нуждаемости: специалисты проверят наличие движимого и недвижимого имущества (по критериям единого пособия) и убедятся в отсутствии долгов по алиментам.

В состав семьи для расчета включат самого заявителя, его супруга или супругу, несовершеннолетних детей, а также студентов-очников до 23 лет.

Важные особенности:

право на "налоговый кешбэк" имеют оба родителя одновременно, если семья проходит проверку нуждаемости;

полученная выплата не увеличит ваш официальный доход при назначении других мер поддержки, например, единого пособия.

Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября этого года через портал "Госуслуг", лично в клиентских службах Социального фонда России (СФР) вашего региона или в многофункциональных центрах (МФЦ).