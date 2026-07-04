Россиянам объяснили, как оформить новый налоговый вычет

В России появится налоговый вычет на долгосрочные сбережения по страховым взносам

04 июля 2026, 15:32, ИА Амител

Налоги, малый бизнес, предприниматель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС), которые формируют накопления в пользу своих детей, с осени смогут воспользоваться дополнительной налоговой льготой. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, присоединиться к программе может любой желающий независимо от возраста и наличия пенсионного статуса.

«Вступить в программу долгосрочных сбережений можно и в том случае, если осталось несколько лет до наступления пенсионного возраста или уже назначена пенсия. Также договор долгосрочных сбережений может быть заключен в пользу ребенка или другого человека. Поэтому целевая аудитория программы включает абсолютно всех граждан», — отметил Игорь Балынин.

По данным на 1 мая 2026 года, россияне оформили уже более 12 миллионов договоров ПДС, а общий объем привлеченных средств достиг 938 млрд рублей. Эксперт считает, что в ближайшее время этот показатель превысит 1 трлн рублей.

Как пояснил Балынин, доходность программы складывается сразу из нескольких источников: инвестиционного дохода, государственного софинансирования и налогового вычета.

Так, гражданин с зарплатой 77 тысяч рублей, который ежемесячно перечисляет на счет ПДС по 3 тысячи рублей (36 тысяч рублей в год), может получить государственное софинансирование в таком же размере — до 36 тысяч рублей в год, а также вернуть часть уплаченного НДФЛ.

«Путем получения налогового вычета у гражданина есть возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ. Так, в приведенном выше примере получится вернуть 13% от 36 тысяч рублей, то есть 4,68 тысячи рублей», — пояснил специалист.

С 1 сентября вступают в силу изменения, которые расширяют возможности получения налогового вычета для родителей, оформляющих договоры ПДС в пользу детей. Максимальная сумма взносов, с которой можно оформить возврат налога, увеличивается с 400 тысяч до 500 тысяч рублей в год.

При этом эксперт обратил внимание, что данное правило не применяется, если налогоплательщик получает вычет через работодателя до окончания налогового периода.

Кроме того, ранее сообщалось, что в России появится налоговый вычет на долгосрочные сбережения по страховым взносам, уплаченным по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года, в пределах 30 млн рублей.