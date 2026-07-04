Стало известно, во сколько европейцам обходится работа кондиционеров летом
Высокая стоимость кондиционеров и их эксплуатации связана в том числе с последствиями энергетического кризиса
04 июля 2026, 19:36, ИА Амител
Жителям некоторых европейских стран на фоне аномальной жары приходится тратить до 70% месячной зарплаты на покупку и установку кондиционеров. Об этом РИА Новости рассказал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
По словам эксперта, Европа переживает одну из самых сильных волн жары за последние годы. В Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции температура воздуха местами превышает +40 градусов, а зной сопровождается засухой и высоким риском природных пожаров.
Как отметил Родин, средняя стоимость бытовой сплит-системы в Европе составляет 550–800 евро, а ее установка обходится еще в 450–600 евро. В результате общие расходы достигают 1000–1400 евро.
«В некоторых странах, например в Португалии и Испании, такие расходы могут съедать до 70% месячной зарплаты», — пояснил эксперт.
По его данным, средняя зарплата в Португалии составляет 2000–2100 евро в месяц, в Испании — около 2700 евро. Таким образом, покупка и монтаж кондиционера могут обойтись примерно в 60–70% ежемесячного дохода.
В Италии при средней зарплате около 3000 евро на эти цели потребуется почти половина месячного заработка — 45–50%.
В странах Северной и Западной Европы ситуация выглядит менее напряженной. Так, в Германии при средней зарплате около 5500 евро расходы на кондиционер составят примерно 20–25% месячного дохода, а во Франции — около 30–35% при среднем заработке 3800 евро.
По мнению Алексея Родина, высокая стоимость кондиционеров и их эксплуатации связана в том числе с последствиями энергетического кризиса. Рост цен на электроэнергию увеличил не только стоимость производства техники, но и расходы на ее использование.
Эксперт также отметил, что во время сильной жары потребление электроэнергии в европейских странах резко возрастает, что создает дополнительную нагрузку на энергосистемы и в отдельных случаях приводит к перебоям с электроснабжением.
19:44:39 04-07-2026
а в России ?
ну так , для сравнения ...
12:25:00 05-07-2026
Шинник (19:44:39 04-07-2026) а в России ?ну так , для сравнения ...... ну для сравнения, в прошлом году кондюк - 35 т.р., установка 16.
19:48:30 04-07-2026
"Жителям некоторых европейских стран на фоне аномальной жары приходится тратить до 70% месячной зарплаты на покупку и установку кондиционеров". --- у меня зп 70 тр,...кондюк 28 тр+ установка 20 тр, Алексей Родин, родьнинький, посчитай эт сколько процентов от месячной зп (можешь округлить)? Да и стоимость сплит системы с установкой 1000 евро... не выше средней по Барнаулу
10:35:30 05-07-2026
Гость (19:48:30 04-07-2026) "Жителям некоторых европейских стран на фоне аномальной жары... И мне посчитайте Если доход в месяц 20 тыс, пенс
19:52:17 04-07-2026
Нам до них дела нет, тем более до простолюдинов.
Что у нас?, а у нас ожидаемый рост ЖКХ.
Бензином намудрят, за электроэнергию возьмутся.
19:58:32 04-07-2026
зачем говорить о том, как дорого у них.
напишите о зарплатах там.
20:10:26 04-07-2026
В России стоимость покупки и установки кондиционера сколько месячных зарплат составляет? Две, три?
20:34:58 04-07-2026
Так им и надо. А зимой в холода дровами будут топить. Своими.
02:24:59 05-07-2026
Гость (20:34:58 04-07-2026) Так им и надо. А зимой в холода дровами будут топить. Своими...
Отсутствие мышления на лицо 🤦
10:39:33 05-07-2026
Гость (02:24:59 05-07-2026) Отсутствие мышления на лицо 🤦 ... Ирония на лицо. Но юмор - не Ваше)
09:32:39 05-07-2026
Гость (20:34:58 04-07-2026) Так им и надо. А зимой в холода дровами будут топить. Своими... Как топим зимой дровами мы? Т.е. жить как мы это наказание, правильно?
20:53:28 04-07-2026
Хорошие зарплаты на загнивающем западе.
22:39:48 04-07-2026
объясните уже експерту что там кондиционеры стоят у всех уже давным давно
00:21:41 05-07-2026
Живу в лесу не далеко от города, какая мне разница что в Европе ? Она давно гнеет нам то что тут от этого ?
06:49:33 05-07-2026
У них 50-70%, а у нас 100-200%, жируют однако.
23:03:17 05-07-2026
Я в 2018 установил за 45 не самый фонтыбеберный.. Для большинства это было тогда выше месячной зарплаты.
08:28:21 06-07-2026
Кондиционер покупается и устанавливается 1 раз на несколько лет. В жарком климате траты оправданы.