Стало известно, во сколько европейцам обходится работа кондиционеров летом

Высокая стоимость кондиционеров и их эксплуатации связана в том числе с последствиями энергетического кризиса

04 июля 2026, 19:36, ИА Амител

Жара / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Жителям некоторых европейских стран на фоне аномальной жары приходится тратить до 70% месячной зарплаты на покупку и установку кондиционеров. Об этом РИА Новости рассказал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

По словам эксперта, Европа переживает одну из самых сильных волн жары за последние годы. В Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции температура воздуха местами превышает +40 градусов, а зной сопровождается засухой и высоким риском природных пожаров.

Как отметил Родин, средняя стоимость бытовой сплит-системы в Европе составляет 550–800 евро, а ее установка обходится еще в 450–600 евро. В результате общие расходы достигают 1000–1400 евро.

«В некоторых странах, например в Португалии и Испании, такие расходы могут съедать до 70% месячной зарплаты», — пояснил эксперт.

По его данным, средняя зарплата в Португалии составляет 2000–2100 евро в месяц, в Испании — около 2700 евро. Таким образом, покупка и монтаж кондиционера могут обойтись примерно в 60–70% ежемесячного дохода.

В Италии при средней зарплате около 3000 евро на эти цели потребуется почти половина месячного заработка — 45–50%.

В странах Северной и Западной Европы ситуация выглядит менее напряженной. Так, в Германии при средней зарплате около 5500 евро расходы на кондиционер составят примерно 20–25% месячного дохода, а во Франции — около 30–35% при среднем заработке 3800 евро.

По мнению Алексея Родина, высокая стоимость кондиционеров и их эксплуатации связана в том числе с последствиями энергетического кризиса. Рост цен на электроэнергию увеличил не только стоимость производства техники, но и расходы на ее использование.

Эксперт также отметил, что во время сильной жары потребление электроэнергии в европейских странах резко возрастает, что создает дополнительную нагрузку на энергосистемы и в отдельных случаях приводит к перебоям с электроснабжением.