Эксперт предупредила, через какой канал связи чаще всего действуют мошенники

Злоумышленники нередко рассылают ссылки на фишинговые сайты

04 июля 2026, 16:33, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

Переписка с мошенниками в мессенджерах может представлять даже большую опасность, чем телефонный разговор. Об этом РИА Новости рассказала руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

По словам эксперта, общение в чате дает злоумышленникам больше времени для анализа поведения собеседника и подготовки убедительной схемы обмана.

«Вести переписку с мошенником в мессенджере не стоит. Более того, в этом есть даже больше рисков, чем в телефонном разговоре. В отличие от голоса, переписка дает аферистам дополнительное время на анализ, чтобы выстроить максимально убедительную атаку», — отметила Валентина Шилина.

Она подчеркнула, что при получении подозрительного сообщения лучшим решением будет сразу прекратить общение.

Эксперт также предупредила, что во время переписки пользователи могут установить вредоносное программное обеспечение или перейти на поддельные сайты.

В качестве примера Шилина привела ситуацию, когда сообщение приходит якобы от знакомого, чей аккаунт уже взломали. Пользователя могут попросить срочно открыть фотографию или видеоролик либо прислать ему поздравительную открытку в виде файла.

Кроме того, мошенники нередко отправляют ссылки на фишинговые сайты, которые внешне практически не отличаются от официальных страниц банков или государственных сервисов. Введя на таком ресурсе логин, пароль или другие персональные данные, человек фактически передает их злоумышленникам.

Специалист рекомендует не открывать подозрительные вложения, не переходить по неизвестным ссылкам и сразу прекращать переписку, если сообщение вызывает хотя бы малейшие сомнения.