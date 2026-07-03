В Алтайском крае будут выдавать лицензии народным целителям

Методы лечения должны соответствовать закону, а оккультные и религиозные практики под лицензирование не подпадают

03 июля 2026, 21:55, ИА Амител

Народный целитель / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

В Алтайском крае ввели официальный порядок лицензирования деятельности в сфере народной медицины — соответствующее постановление Минздрава региона опубликовано на портале правовых актов. Получить разрешение смогут только граждане РФ, достигшие совершеннолетия, при условии, что применяемые ими методы лечения не противоречат действующему законодательству.

При этом важно учитывать нормы Федерального закона № 323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ": согласно части 1 статьи 50, к народной медицине относят утвердившиеся в народном опыте методы оздоровления, основанные на знаниях и практических навыках по оценке и восстановлению здоровья. Услуги оккультно‑магического характера и религиозные обряды к ней не причисляются.

Минздрав вправе отказать в выдаче лицензии, если в представленных документах обнаружатся недостоверные сведения либо подтвердится факт причинения вреда жизни и здоровью людей со стороны заявителя.

Для оформления разрешения целителям необходимо подать пакет документов в Минздрав Алтайского края — это можно сделать лично, отправить заказным письмом либо через портал "Госуслуги". В комплект входят заявление, паспорт и рекомендация от медицинской профессиональной некоммерческой организации. Срок рассмотрения заявки составляет 30 рабочих дней.