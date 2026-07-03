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В Алтайском крае будут выдавать лицензии народным целителям

Методы лечения должны соответствовать закону, а оккультные и религиозные практики под лицензирование не подпадают

03 июля 2026, 21:55, ИА Амител

Народный целитель / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru
Народный целитель / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

В Алтайском крае ввели официальный порядок лицензирования деятельности в сфере народной медицины — соответствующее постановление Минздрава региона опубликовано на портале правовых актов. Получить разрешение смогут только граждане РФ, достигшие совершеннолетия, при условии, что применяемые ими методы лечения не противоречат действующему законодательству.

При этом важно учитывать нормы Федерального закона № 323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ": согласно части 1 статьи 50, к народной медицине относят утвердившиеся в народном опыте методы оздоровления, основанные на знаниях и практических навыках по оценке и восстановлению здоровья. Услуги оккультно‑магического характера и религиозные обряды к ней не причисляются.

Минздрав вправе отказать в выдаче лицензии, если в представленных документах обнаружатся недостоверные сведения либо подтвердится факт причинения вреда жизни и здоровью людей со стороны заявителя.

Для оформления разрешения целителям необходимо подать пакет документов в Минздрав Алтайского края — это можно сделать лично, отправить заказным письмом либо через портал "Госуслуги". В комплект входят заявление, паспорт и рекомендация от медицинской профессиональной некоммерческой организации. Срок рассмотрения заявки составляет 30 рабочих дней.

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Алтайский край Здоровье
       

Комментарии 11

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Гость

22:58:08 03-07-2026

Я первый кто должен получить такую лицензию

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Гость

00:02:49 04-07-2026

Гость (22:58:08 03-07-2026) Я первый кто должен получить такую лицензию... То о чём вы, это статья, а не народная медицина

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Musik

08:30:59 04-07-2026

Гость (00:02:49 04-07-2026) То о чём вы, это статья, а не народная медицина ... Однозначно.

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Гость

07:14:02 04-07-2026

В принципе, раз врачей сократили и оптимизировали, пусть народ хоть так лечится, правда лицензия никому даром не нужна, тем более она будет за неплохие бабосики.

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гость

08:19:35 04-07-2026

Ждите, скоро будете и налоги платить. А то ишь!

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гость

09:59:11 04-07-2026

настоящее народное целительство далеко от медицины, и не нуждается в лицензии. Когда Христос исцелял, то исцелялись по вере. Лицензию не требовали.

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Гость

14:30:25 04-07-2026

гость (09:59:11 04-07-2026) настоящее народное целительство далеко от медицины, и не нуж... может и свидетельства какие-нибудь сему чуду имеются?) А Кашпировского не хотите в пример привести?

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Гость

02:31:52 05-07-2026

гость (09:59:11 04-07-2026) настоящее народное целительство далеко от медицины, и не нуж...
Ну не знаю, Зевс и похлеще чудеса устраивал. Да и вообще веселый был мужик, хотя на баб был слаб. А ещё эта история с виночерпием...

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Кость

10:27:50 04-07-2026

И у этих врачевателей быть должно высшее медобразование? Так то на шарлатанство похоже...

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гость

17:35:40 04-07-2026

Так у врачей у всех высшее образование, некоторые как Боги, а есть дураки дураками.

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dok_СФ

21:47:21 04-07-2026

Лицензия... а мы наклейкам и штрихкодам верим? Бумага всё стерпит.

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