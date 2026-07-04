Такой день. Опрокидывание междугороднего автобуса и женщина, не любящая рисующих детей

О главных событиях на Алтае за 4 июля

04 июля 2026, 23:38, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай суд обязал возместить ущерб, причиненный незаконным сбором краснокнижного растения. Нарушители собрали почти полтонны родиолы розовой. По оценке специалистов, причиненный природе ущерб превысил 980 тысяч рублей.

В Каменском районе Алтайского края, на 99-м километре автодороги Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области, днем 4 июля произошло ДТП с участием пассажирской "Газели". В результате аварии пострадали две женщины, сообщили в Госавтоинспекции региона. Микроавтобус, следовавший по маршруту Барнаул — Яровое, съехал с дороги и опрокинулся.

Врач-стоматолог из Барнаула Екатерина Серебрякова удостоена Почетной грамоты Алтайского краевого Законодательного собрания за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Награду медику вручил председатель АКЗС Александр Романенко. Екатерина Серебрякова оказалась в центре внимания после инцидента на борту самолета. Во время полета одна из пассажирок потеряла сознание, у нее резко снизилось артериальное давление, а зрачки практически перестали реагировать на внешние раздражители. Благодаря своевременно оказанной первой помощи состояние женщины удалось стабилизировать.

В Бийске произошел конфликт из-за детских рисунков мелом на асфальте. Местная жительница сделала замечание детям, а затем смыла их рисунки водой. По словам очевидцев, дети рисовали мелом возле одного из подъездов многоквартирного дома. Это не понравилось женщине, которая заявила, что мел остается на обуви жильцов и заносится в подъезд и квартиры.

Спасатели продолжают поиски двух мужчин, пропавших на реке Катуни в Майминском районе Республики Алтай. Несмотря на обследование десятков километров акватории, найти их пока не удалось. Специалисты на моторной лодке обследовали около 60 километров реки и береговой линии — от села Манжерок до села Майма.