В Госдуме призвали одинаково учитывать спортивные достижения при поступлении в вузы

Сейчас официальные спортивные звания и разряды учитываются при поступлении в качестве индивидуальных достижений

04 июля 2026, 17:32, ИА Амител

Студенты университета / Фото: amic.ru

В России предложили установить единые правила учета спортивных достижений абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Аксененко. Как сообщает РИА Новости, парламентарий направил соответствующее обращение министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.

В документе предлагается установить единые минимальные требования к количеству дополнительных баллов, которые начисляются за спортивные достижения в рамках общего лимита индивидуальных достижений.

Сейчас официальные спортивные звания и разряды учитываются при поступлении в качестве индивидуальных достижений. Однако каждый вуз самостоятельно определяет, сколько баллов за них начислять. В результате одинаковые спортивные достижения могут оцениваться по-разному — от нескольких баллов до максимальных десяти, а в некоторых учебных заведениях вовсе не учитываться.

Александр Аксененко предложил сделать обязательным учет официально присвоенных спортивных званий и разряда "кандидат в мастера спорта" во всех российских вузах, а также установить единые минимальные значения дополнительных баллов.

По мнению депутата, такой подход обеспечит равные условия для всех абитуриентов, сделает приемную кампанию более прозрачной и поддержит государственную политику по развитию массового спорта.

«Получение спортивного звания или разряда — это результат многих лет тренировок, участия в соревнованиях, дисциплины и серьезной работы над собой. Государство признает эти достижения, присваивая спортсмену официальный статус. Поэтому важно, чтобы при поступлении в вуз такой результат учитывался по единым и понятным правилам независимо от региона и конкретного учебного заведения», — отметил Александр Аксененко.

По его словам, единый подход станет дополнительной мотивацией для школьников, которые успешно совмещают учебу с серьезными занятиями спортом.