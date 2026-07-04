НОВОСТИОбщество

В Госдуме призвали одинаково учитывать спортивные достижения при поступлении в вузы

Сейчас официальные спортивные звания и разряды учитываются при поступлении в качестве индивидуальных достижений

04 июля 2026, 17:32, ИА Амител

Студенты университета / Фото: amic.ru
Студенты университета / Фото: amic.ru

В России предложили установить единые правила учета спортивных достижений абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Аксененко. Как сообщает РИА Новости, парламентарий направил соответствующее обращение министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.

В документе предлагается установить единые минимальные требования к количеству дополнительных баллов, которые начисляются за спортивные достижения в рамках общего лимита индивидуальных достижений.

Сейчас официальные спортивные звания и разряды учитываются при поступлении в качестве индивидуальных достижений. Однако каждый вуз самостоятельно определяет, сколько баллов за них начислять. В результате одинаковые спортивные достижения могут оцениваться по-разному — от нескольких баллов до максимальных десяти, а в некоторых учебных заведениях вовсе не учитываться.

Александр Аксененко предложил сделать обязательным учет официально присвоенных спортивных званий и разряда "кандидат в мастера спорта" во всех российских вузах, а также установить единые минимальные значения дополнительных баллов.

По мнению депутата, такой подход обеспечит равные условия для всех абитуриентов, сделает приемную кампанию более прозрачной и поддержит государственную политику по развитию массового спорта.

«Получение спортивного звания или разряда — это результат многих лет тренировок, участия в соревнованиях, дисциплины и серьезной работы над собой. Государство признает эти достижения, присваивая спортсмену официальный статус. Поэтому важно, чтобы при поступлении в вуз такой результат учитывался по единым и понятным правилам независимо от региона и конкретного учебного заведения», — отметил Александр Аксененко.

По его словам, единый подход станет дополнительной мотивацией для школьников, которые успешно совмещают учебу с серьезными занятиями спортом.

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Россия Спорт Госдума образование студенты
       

Комментарии 14

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Светлана

17:51:31 04-07-2026

Поддерживаю!))

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Змей

18:38:02 04-07-2026

А может закрыть уже эту несусветную глупость со спортивными квотами?! Одно дело бегать, прыгать или кулаками махать и совсем другое быть хорошим инженеровм, врачом, педагогом...

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Гость

19:49:58 04-07-2026

Змей (18:38:02 04-07-2026) А может закрыть уже эту несусветную глупость со спортивными ... У меня дочь, несмотря что мастер спорта по трем видам, играет на гитаре, говорит на трех языках свободно (включая китайский), ей всего 20 лет, а она уже на 4 курсе нашего Алтайского университета. За три года учебы оценки все только отличные. Учится на гуманитарном отделении. Так что зря Вы на спортсменов волочете. Некоторые время не туда тратят дети.

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Гость

23:33:37 04-07-2026

Гость (19:49:58 04-07-2026) У меня дочь, несмотря что мастер спорта по трем видам, играе... Ваша дочь только подтверждает,что спортивные достижения не должны играть роль при зачислении в не спортивные вузы

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гость

23:59:00 04-07-2026

Гость (19:49:58 04-07-2026) У меня дочь, несмотря что мастер спорта по трем видам, играе... А вы не тем же спортом что и Кличко занимаетесь? Построение предложений специфическое. В Кремль еще не пригласили работать?

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Гость

07:24:07 05-07-2026

Гость (19:49:58 04-07-2026) У меня дочь, несмотря что мастер спорта по трем видам, играет... Молодец девочка, способная, она всегда будет выгодно выделяться на уровне узких специалистов.
Но насколько разумно принимать во внимание достижения спорта, песни и пляски при отборе в МФТИ или ИЯФ?
Единый подход без учёта специализации направлений очередной депутатский популизм, они же могут во всех областях разбираться)))

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Гость

08:18:33 05-07-2026

Гость (19:49:58 04-07-2026) У меня дочь, несмотря что мастер спорта по трем видам, играе...Некоторые время не туда тратят дети. Без родительских денег невозможно заниматься спортом, в музыкальной школе и учить языки. Все занятия платные. Экипировка, тренировки, поездки на соревнования - всё стоит денег. Так что учёт спортивных достижений - это учет толщины родительского кошелька. Дети богатых родителей получат больше шансов при поступлении.

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гость

00:00:57 05-07-2026

Змей (18:38:02 04-07-2026) А может закрыть уже эту несусветную глупость со спортивными ... Пусть и поступают на спортфак со спортивными достижениями, кто ж против))

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Гость

19:08:54 04-07-2026

Что получится на выходе? Инженер или врач который умеет например бороться, но какой это будет специалист?

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Гость

22:51:41 04-07-2026

10 баллов не особо много, инженер или врач, который умеет только бороться только с ними не пройдет. Но кому то может немного не хватить, а кмс по любому виду это дисциплина, характер

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Гость

23:31:51 04-07-2026

Вообще не понимаю, какое отношение имеют спортивные достижения к профобразованию, если только это не спортивный факультет

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Гость

02:41:31 05-07-2026

Ладно олимпиадникам баллы начисляют за знания. Хоть толк с них будет. А спортсменам за что? За крепкие кулаки, мускулистые ноги и крепкие челюсти?

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Гость

13:56:32 08-07-2026

Гость (02:41:31 05-07-2026) Ладно олимпиадникам баллы начисляют за знания. Хоть толк с н... Чтобы потом их ВУЗ представлять на студенческих соревнованиях, универсиадах

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Гость

22:01:20 08-07-2026

Гость (13:56:32 08-07-2026) Чтобы потом их ВУЗ представлять на студенческих соревнования... Так и получается, что он, как и в школе, спортом своим занимается, а оценки получает полуавтоматами. А к выпуску и возраст спортивный проходит, и знаний профессиональных особо нет. И занимают они бюджетные места. Тут только для демографии плюсы и остаются

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