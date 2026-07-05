Грозы, град и жара. Какая погода ждет Алтайский край 5 июля

Порывы ветра местами достигнут 18 м/с

05 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Гроза в Барнауле / Фото: amic.ru

До +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 5 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +25...+30 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами в предгорьях сильные дожди, град. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах — до 18 м/с.

В Барнауле ожидается +28...+30 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер южный, 4–9 м/с.