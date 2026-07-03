Такой день. Суровый срок за госизмену и операция на открытом сердце беременной

О главных событиях на Алтае за 3 июля

03 июля 2026, 23:52, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Табунском районе студент без водительских прав ночью угнал автомобиль матери, устроил ДТП и после аварии выпил четыре литра пива. В итоге молодого человека привлекли к административной ответственности.

Житель Рубцовска, фотограф, поделился снимками летней грозы. За облаками, которые "бросают" на землю яркие молнии, робко "выглядывает" ночное небо. Оно усыпано яркими звездами и как будто тоже наблюдает за непогодой.

В Алтайском крае вступил в законную силу приговор 20-летнему студенту, признанному виновным в государственной измене и покушении на террористический акт. Молодого человека осудили на 17 лет лишения свободы за попытку поджога военного комиссариата в Барнауле.

Здание нового терминала Международного аэропорта Барнаула могут ввести в эксплуатацию в середине июля 2026 года, однако есть вариант, что двери для пассажиров откроются не раньше сентября. Работы завершены, нарушений не выявлено. Выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Жительнице Кулунды успешно провели очень сложную операцию на открытом сердце, когда она находилась на 23-й неделе беременности. Пациентку оперировали в краевом кардиологическом диспансере. Отложить вмешательство или перевезти женщину в крупный федеральный центр было невозможно — состояние ухудшалось слишком стремительно.

В Алтайском крае ввели официальный порядок лицензирования деятельности в сфере народной медицины — соответствующее постановление Минздрава региона опубликовано на портале правовых актов. Получить разрешение смогут только граждане РФ, достигшие совершеннолетия, при условии, что применяемые ими методы лечения не противоречат действующему законодательству.