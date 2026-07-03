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Такой день. Суровый срок за госизмену и операция на открытом сердце беременной

О главных событиях на Алтае за 3 июля

03 июля 2026, 23:52, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Табунском районе студент без водительских прав ночью угнал автомобиль матери, устроил ДТП и после аварии выпил четыре литра пива. В итоге молодого человека привлекли к административной ответственности.

Житель Рубцовска, фотограф, поделился снимками летней грозы. За облаками, которые "бросают" на землю яркие молнии, робко "выглядывает" ночное небо. Оно усыпано яркими звездами и как будто тоже наблюдает за непогодой. 

В Алтайском крае вступил в законную силу приговор 20-летнему студенту, признанному виновным в государственной измене и покушении на террористический акт. Молодого человека осудили на 17 лет лишения свободы за попытку поджога военного комиссариата в Барнауле.

Здание нового терминала Международного аэропорта Барнаула могут ввести в эксплуатацию в середине июля 2026 года, однако есть вариант, что двери для пассажиров откроются не раньше сентября. Работы завершены, нарушений не выявлено. Выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Жительнице Кулунды успешно провели очень сложную операцию на открытом сердце, когда она находилась на 23-й неделе беременности. Пациентку оперировали в краевом кардиологическом диспансере. Отложить вмешательство или перевезти женщину в крупный федеральный центр было невозможно — состояние ухудшалось слишком стремительно.

В Алтайском крае ввели официальный порядок лицензирования деятельности в сфере народной медицины — соответствующее постановление Минздрава региона опубликовано на портале правовых актов. Получить разрешение смогут только граждане РФ, достигшие совершеннолетия, при условии, что применяемые ими методы лечения не противоречат действующему законодательству.

Барнаул Такой день
       

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